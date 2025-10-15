Haberler

Gaziantep'te Drift Atan Lüks Araca 50 Bin TL Ceza

Gaziantep'te Drift Atan Lüks Araca 50 Bin TL Ceza
Gaziantep'te yönetmeliğe uygun plaka takmayan ve drift atan lüks aracın sürücüsüne 50 bin 201 TL cezai işlem uygulandı. Emniyet, benzer denetimlerin süreceği belirtildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız eden ve drift atan araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, yönetmeliğe uygun plaka takmayan ve trafiğe açık yolda drift atarak araç yaya ile yaya güvenliğini tehlikeye sokan aracın sürücüsüne 50 bin 201 TL cezai işlem uygulandı. Aracın drift anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
