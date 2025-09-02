Haberler

Gaziantep'te Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan 15 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, 'bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık' suçundan hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı

Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşice katledilen kardeşlerin '10 yıl sonra izlemek için' çektikleri video yürekleri dağladı

Vahşice öldürülen kardeşlerin videoda söylediği cümle yürek dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.