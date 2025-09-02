Gaziantep'te Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, 'bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık' suçundan hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa