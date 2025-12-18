Nurdağı'nda 40 kişiye mezar olan Yaşam Konutları davasında karar çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde Yaşam Konutları'nın yıkılması sonucu 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, sanık müteahhit Yunus Kaya 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 40 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Yaşam Konutları davasında karar çıktı. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul aile yakınları, maktullerin avukatları ve sanık avukatları katıldı.

Sanık müteahhit Yunus Kaya'ya 13 yıl hapis cezası

Duruşmada konuşan maktul aile yakınları, suçluların en ağır cezayı almasını istedi. Sanık Yunus Kaya ise savunmasını yineleyerek beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın eyleminin bilinçli taksir kapsamında gerçekleştiğine hükmederek, müteahhit Yunus Kaya'yı 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müteahhit Yunus Kaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ne olmuştu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde Yaşam Konutları'nın yıkılması sonucu 40 kişinin hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Sanık müteahhit Yunus Kaya'nın bir önceki yargılandığı dosyada 67 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi ise yaralanmıştı. Heyet, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iyi hal indirimiyle 13 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. - GAZİANTEP