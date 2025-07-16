Gaziantep'te Çocuğuna Otomobil Kullandıran Babaya Ceza

Gaziantep'te Çocuğuna Otomobil Kullandıran Babaya Ceza
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Gaziantep'te küçük yaştaki çocuğuna otomobil kullandıran bir babaya, 18 bin 677 TL ceza kesildi. O anlar motosikletli bir vatandaş tarafından kaydedildi ve sosyal medyada yayımlandı. Emniyet, trafik güvenliğini tehlikeye atanlara karşı mücadelenin süreceğini duyurdu.

Gaziantep'te küçük yaştaki çocuğuna otomobil kullandıran babaya 18 bin 677 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te trafikte bir otomobil sürücüsü, küçük yaştaki çocuğunu direksiyon başına geçirerek hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar ise bir motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemenin ardından kimliği tespit edilen babaya, trafik kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 18 bin 677 TL idari para cezası kesildi.

Gaziantep Valiliği'nce sosyal medya üzerinden 'gereği yapıldı' notu ile yapılan paylaşımda, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından aracının sürücü belgesi olmayan kişi tarafından kullanılmasına izin veren araç sahibine mevzuat gereği 18 bin 677 TL cezai işlem uygulanmıştır. Kurallara uymayan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişilere karşı mücadelemiz artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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