Gaziantep'te Çoban Tarafından Vurulan Salih Elbir Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Çoban Tarafından Vurulan Salih Elbir Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir çoban, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan Salih Elbir'i pompalı tüfekle vurdu. Elbir, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir çoban tarafından pompalı tüfekle vurulan Salih Elbir hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan ve hayvanları otlattıktan sonra ağıla dönen Mehmet Ö. (28), yolda daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan Salih Elbir (30) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet Ö., çobanlık yaparken kullandığı pompalı tüfekle Salih Elbir'e 2 el ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Elbir, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Salih Elbir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Elbir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazesi teslim edildi

Hayatını kaybeden 30 yaşındaki Salih Elbir'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından Oğuzeli ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan cinayet zanlısı Mehmet Ö.'nün ise gözaltına alındığı, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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