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Gaziantep’te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Gaziantep’te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonrası kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonrası kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangın, İslahiye ilçesi kırsal Boğaziçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrasında önce kontrol altına alındı, sonrasında ise söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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