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Gaziantep'te çiçek hırsızlığı sonrası cinayet davasında sanık Talat İ. beraat etti

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Gaziantep'te çiçek hırsızlığı sonrası cinayet davasında sanık Talat İ. beraat etti
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Gaziantep'te 2022'de çiçek hırsızlığıyla başlayan husumet sonucu 2 kişinin öldürüldüğü davada mahkeme, sanık Talat İ.'nin beraatine karar verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Volkan Şahin yönünden açılan kamu davası tefrik edildi, yakalama emrinin devamına hükmedildi.

Gaziantep'te 2022 yılında bir rezidansta yaşanan çiçek hırsızlığı olayıyla başlayan husumetin ardından 2 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin davada karar çıktı. Heyet, sanık Talat İ.'nin beraatine karar vererek, sanık Volkan Şahin yönünden açılan kamu davasının tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedilmesine ve yakalama emrinin devamına hükmetti.

Gaziantep'te 2022 yılında bir rezidansta yaşanan çiçek hırsızlığı olayıyla başlayan husumetin ardından Cuma Arar ile Mehmet Polat'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın karar duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, maktulün aile yakınları, sanık avukatları ve maktul avukatları hazır bulundu. Maktulün ailesi, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Savcı, "kasten öldürmeye yardım" ile cezalandırılmasını istedi

Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Savcı, sanık Talat İ'nin olay yerine Volkan Şahin ile birlikte gittiğini, Volkan Şahin'i kendi aracıyla olay yerine götürerek olay sırasında maddi ve manevi destek sağladığını belirterek, iki maktule yönelik "kasten öldürmeye yardım" ve Hüseyin T.'ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Talat İ.'nin avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Talat İ'nin üzerine atılı suçları işlediğini gösteren, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediği gerekçesiyle tüm suçlardan beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Volkan Şahin yönünden açılan kamu davasının tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedilmesine ve yakalama emrinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

Olay, 2022 yılında akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 242 No'lu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir rezidansta yaşanan çiçek hırsızlığı nedeniyle taraflar arasında husumet başladı. Rezidanstaki güvenlik kamerası görüntülerinin polise verilmesinin ardından taraflar arasında tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Cuma Arar ile Mehmet Polat olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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