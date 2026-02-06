Gaziantep'te çember operasyonu: Bin 899 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı çeşitli suçlardan ceza almış ve firari durumunda olan şahıslara yönelik çember operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde aranan bin 899 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Ocak ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yönelik çember operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam bin 899 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 120'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan ifade işlemlerine yönelik aranan bin 779 şahıs ise adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP