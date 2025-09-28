Haberler

Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

Gaziantep'te Sait Kurt, boşanma aşamasındaki eşi İpek Kurt'u pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında, taraflar arasında çıkan tartışma neticesinde trajik bir olay yaşandı. İpek Kurt, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

GAZİANTEP'te Sait Kurt (30), boşanma aşamasındaki eşi İpek Kurt'u (24) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Said Kurt boşanma aşamasında olduğu ve ağabeyinin evinde kalan eşi İpek ile karşılaştığı sokakta tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Said Kurt yanında bulunan pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Genç kadın vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılırken, Said Kurt daha sonra tüfeği çenesine dayayarak intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sait Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi İpek Kurt ise acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
