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Gaziantep'te Bıçaklı Saldırıda Bir Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Bıçaklı Saldırıda Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te 18 Ocak'ta bıçaklı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Osman Çiçek, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bıçaklı saldırıda ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 18 Ocak'ta Şahinbey ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Çiçek (29), bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunan 4 şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken ağır yaralanan Osman Çiçek hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Osman Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.Ç., H.M.Ç., H.Ç. ve Y.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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