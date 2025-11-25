Haberler

Gaziantep'te aranan 3 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin titiz takibi sonucunda yakalanan şüphelilerden birinin kasten öldürme suçundan 17 yıl 2 ay, diğerinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl, bir diğerinin ise hırsızlık suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

