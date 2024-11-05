Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Amca Çocukları Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Amca Çocukları Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde amca çocukları arasında kız alma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocuğu kuzenler arasında kız alma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı.

2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Keren'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken 2'si ağır 3 yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eyüp Keren de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Muhittin K.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin kardeş olduğu öğrenildi

Silahlı kavgada hayatını kaybeden ve kardeş oldukları öğrenilen Mehmet ve Eyüp Keren'in cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! 'Bu halk kendi mahkemesini kuracak'

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak

 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama

 Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş

O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)? Al Nassr Al Ain CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ain maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovan Bratislava Dinamo Zagreb CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep'te ne oldu? Gaziantep kavgada kaç kişi öldü, ölenler kim? Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek? PSV Girona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İlyas Salman'a neden hapis cezası talep edildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ MAÇ İZLE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? TRT Spor canlı izle! PSV GİRONA izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Simpsonlar ABD Başkanlık seçimi kehaneti nedir 2024? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANALLAR) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.