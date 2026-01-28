Haberler

Gaziantep'te akrabasının silahla vurduğu genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te akrabasının silahla vurduğu genç hayatını kaybetti
Gaziantep'te alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı akrabası tarafından silahla vurulan genç, hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep'te alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı akrabası tarafından silahla vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay sonrası kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde 26 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Halil Aslan ile ismi öğrenilemeyen yakın akrabası arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında akrabası tarafından silahla vurulan Halil Aslan ağır yaralandı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aslan, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerinin olay sonrası kaçan saldırganı yakalama çalışmaları ve geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

