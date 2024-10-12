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6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

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Gaziantep'te 30 yaşındaki eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Ahmet Demir'in kuzeni Mehmet Buruk, olayla ilgili konuştu. Demir'in maddi durumunun iyi olduğunu ancak psikolojik sorunları bulunduğunu belirten Buruk, "İlaçlarını son zamanlarda düzgün kullanmadığı için bu olaylar olmuştur" dedi.

Gaziantep'te, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen, 11 yaşındaki kızı Medine ve 6 yaşındaki kızı Edanur'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Ahmet Demir'in kuzeni Mehmet Buruk, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLAÇLARINI DÜZGÜN KULLANMADIĞI İÇİN OLDU"

Ahmet Demir'in yaklaşık bir buçuk senedir psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen kuzen Mehmet Buruk, "Kendisi berberdir. Psikolojik tedaviden sonra ilaç kullanıyordu. İlaçlarını da herhalde son zamanlarda düzgün kullanmadığı için bu olaylar olmuştur. Biz de son zamanlarda Ahmet'in sıkıntısının olduğunu biliyorduk. İlaçları düzgün kullanmadığı zaman herhalde cinnet geçirmiş olması lazım ki dört çocuğunu, eşini ve kendisinin hayatına son vermiş" dedi.

Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki katliamın arkasındaki neden ortaya çıktı

"KİMSEYE BORCU YOKTU"

Ahmet Demir'in böyle bir olayı gerçekleştirmesini asla beklemediklerini ifade eden Buruk, "Ahmet'in aile içinde herhangi bir tartışması yoktu, bir sorunu yoktu. Sadece psikolojik sorun yaşıyordu. Kendisi iyi bir insandı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Hayatla barışık bir insandı. Abdestinde, namazında, niyazında bir insandı. Kimseye borcu yoktu. Maddi anlamda hem kendisinin hem de ailesinin durumu iyi" diye konuştu.

Gaziantep'teki aile katliamının nedeni ortaya çıktı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 1 YILDA 7 HASTANE KAYDI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan; Gaziantep Valiliği de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde A.D. isimli şahıs ateşli silah kullanarak 4 çocuğunu ve eşini öldürmüş, daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay sonrasında emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 adet hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" denildi.

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (14)

Murat Okumuş:

suçu akp ye atan akilsizlar sebebini ogrendinizmi ? tüh trolluk yapamiyacaksiniz şimdi malzeme cikaramiyacaksiniz çok üzüldüm süzme troller sizi satılık kişilikler sizi

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Firat Tas:

Abdestinde namazında olan Allah'ı bilen biri yapamaz böyle bir şey

69
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Fatih AKBALIK:

İlk haberde buna sebep olarak AKP ye sallayan hazımsızlar burada mı?

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Ahmet Şık:

suçu akp ye atıpta maddiyatsızlıktan ailesini katlettti diyenler şimdi ne diyecek

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Hacer Kalkan Bayram:

Bu türr olaylar 2025 de tavan yapacak insanları frekanzlarla delirtmeye devam Yaptırdığımız aşıların sonuçları hazırlıklı olun kedinize dikkat edin

17
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sinan çayırcı:

İlaç kullanacak kadar psikolojik rahatsızlıkları olanlar en baştan ev-len-me-sin .

10
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ömer:

Herşeyi Geçtim Çocuğa Nasıl Kıyıyorsun, Onu yapacak, büyütecek kadar aklın var ama

9
0
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Volkan Cetin:

ülkede sağlıklı adam beş barmağın biri kadar nereye gidiyoruz ey Türk milleti

4
0
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Serkan Turkes:

Evet insanı insan yapan imandır vicdandır ne olursa olsun böyle katliam yapılmaz . Ekomomi durumu farklı bu olayla karistirirmamali ekonomiyi savunmuyorum asla kötüyüz yanlış anlaşılmasın

2
0
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NEFER OGLU:

neredesiniz tr düşmanları sesiniz çıkmıyor.

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