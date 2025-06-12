Gaziantep'te ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı ibrahimli Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı ibrahimli Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen yıkım çalışması, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. Bina enkazının kısa sürede çökmesi, yapının ne denli hasarlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.