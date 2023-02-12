Gaziantep'te 9 yaşındaki Semih depremin 156. saatinde sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Gaziantep'te kurtarma çalışmalarının 156. saatinde 9 yaşındaki Semih, enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Sevinç çığlıkları arasında çıkartılan Semih, ekiplerin "Ne istiyorsun" sorusu üzerinde "Markete gitmek istiyorum, telefon almak istiyorum" şeklinde cevap verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin büyük yıkım yaşattığı Gaziantep'ten art arda mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı İlçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

9 YAŞINDAKİ SEMİH KURTARILDI

Adeta iğne ile kuyu kazan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih Ege'ye ulaştı. Bu dakikadan sonra Semih'in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Enkaz alanına gelen sağlık ekipler Semih Ege'ye damar yolu açarak serum bağladı. Semih Ege, ekiplerin başarılı çalışmasıyla depremin 156. baatinde enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

"MARKETE GİTMEK, TELEFON ALMAK İSTİYORUM"

Arama kurtarma ekiplerinin sevinç çığlıkları arasında çıkartılan Semih Ege ekiplerin "Ne istiyorsun" sorusu üzerinde "Markete gitmek istiyorum, telefon almak istiyorum" şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Semih Ege ambülansla hastaneye kaldırıldı.