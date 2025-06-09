Gaziantep'te 7. Kattan Düşen Bina Görevlisi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 7. Kattan Düşen Bina Görevlisi Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 7. kattaki temizlik sırasında dengesini kaybederek düşen bina görevlisi Eylem Sefi, olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te temizlik yaparken dengesini kaybederek 7. kattan düşen bina görevlisi hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binada görevli olarak çalışan Eylem Sefi (44), 7. katta temizlik yaparken bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Görevini düşünü fark edenlerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeni gelen sağlık ekiplerini incelemesinde Sefi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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