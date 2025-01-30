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Gaziantep'te 6 Yaşındaki Çocuk Araç Kazasında Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 6 Yaşındaki Çocuk Araç Kazasında Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, evden çıkan 6 yaşındaki Feysal El Salih'e hafif ticari aracın çarpması sonucu çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Gaziantep'te evden çıkan 6 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 76. Sokakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evden çıkan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Feysal El Salih'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk yola savrularak ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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