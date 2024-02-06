Gaziantep'te 6 Şubat depremi korkusu: Aile geceyi araçta geçirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kahramanlı ailesi, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan evlerinde bir süre mahsur kaldı. O gece yaşadıkları korku nedeniyle 6 Şubat fobisi yaşadıklarını söyleyen aile, felaketin yıl dönümünde yine deprem olur endişesiyle geceyi araçlarında geçirdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük deprem 11 ilde ciddi yıkımlara neden oldu. Asrın felaketinin en çok hasara yol açtığı noktalardan biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesi oldu.

6 Şubat fobisiyle geceyi arabada geçirdiler

İlk depreme evlerinde yakalanan İslahiye Atatürk Mahallesi'ndeki iki çocuklu Abdullah Arif-Hilal Kahramanlı ailesi ise yandaki binanın kendi binaları üzerine çökmesi nedeniyle uzun süre ağır hasarlı binada mahsur kaldı. Saatler sonra kurtarılan Kahramanlı ailesinde felaketin ardından 6 Şubat fobisi oluştu. Depremin üzerinden geçen 1 yılın ardından 6 Şubat korkusunu artarak yaşayan aile, felaketin yıl dönümü olan 6 Şubat 2024 gecesini tekrar deprem olur korkusu ile araçlarında geçirdi.

"Deprem sonrası sonrası bizde 6 Şubat fobisi oluştu"

Tekrar deprem olur korkusu yaşadıklarını bu nedenle geceyi araçlarında geçirdiklerini söyleyen Abdullah Arif Kahramanlı, "Depremde bizim binamız şans eseri yıkılmadı ama bir tek yıkılmadığı kaldı. Binanın içerisindeydik ve yan bina bizim binaya baskı yaparak üzerine çöktü. Bu nedenle kapımız sıkıştı ve uzun süre mahsur kaldık. Komşularımız yetişti ve kapımızı kırarak açtılar. Sonrasında da bizde 6 Şubat fobisi oluştu. 6 Şubat tarihi yaklaştıkça içimizde bir korku, ürperti oluşuyordu. Bugün de depremin yıl dönümü ve 6 Şubat gecesi. Dolayışla bu geceyi ev yerine arabada geçiriyoruz. Evimize girmeye korkuyoruz. Bugün yine artçı deprem meydana geldi ve evlerimiz sallandı. Korktuğumuz için arabada sabahlayacağız" ifadelerini kullandı.

"6 Şubat yaklaştıkça daha da tedirgin oluyorduk"

Depremin ilk gününde beri rahat uyuyamadıklarını söyleyen Hilal Kahramanlı ise, "6 Şubat yaklaştıkça daha da tedirgin oluyorduk. Yaşanan depremden bu yana evlerimizde rahat uyuyamıyoruz. Gece saatleri geldiğinde daha da tedirgin oluyoruz. Tekrar olur korkusu bizde 6 Şubat fobisi oluşturdu. Birkaç saat öncesinde de yakın köylerimizde hissedilen bir deprem yaşandı. Bu fobi bizim bu gece evimize girmemize engel oluyor. O nedenle bu gece arabadayız" diye konuştu. - GAZİANTEP