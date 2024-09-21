Gaziantep'te 6 Gündür Kayıp Olan Baba İçin Yardım Çağrısı

Gaziantep'te 6 gün önce sabah erken saatlerde evden çıkan 5 çocuk babası Yusuf Altıntepe'den günlerdir haber alınamıyor. Çocuklarıyla birlikte perişan halde olduklarını söyleyen Hunaf Altıntepe ise ise yetkililere seslenerek eşinin bulunmasını istedi.

Gaziantep'te yaşayan Yusuf Altıntepe (43), Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan evinden 15 Eylül Pazar günü erken saatlerde kimseye haber vermeden ayrıldı. Uyandıklarında Yusuf Altıntepe'yi evde bulamayan eşi Hunaf Altıntepe (43) ve çocukları ulaşmaya çalışsa da sonuç alamadı. Son zamanlarda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kayıp adam için yetkililere bilgi veren aile, aradan geçen 6 güne rağmen bir sonuç alamadı. Zor günler geçiren aile, kayıp şahsın bulunması için çağrıda bulunarak yardım istedi.

"Beş çocuğumla perişan haldeyiz"

Eşinin 6 gündür kayıp olduğunu ve hiçbir haber alamadıklarını söyleyen Hunaf Altıntepe, "Eşim Yusuf Altıntepe 6 gündür kayıp. Hiçbir haber alamadık, çok merak ediyoruz. Beş çocuğumla perişan haldeyiz. Bulunmasını istiyoruz. Gören, duyan, bilen lütfen polise bildirsin. Son zamanlarda psikolojik sorunları vardı. Sürekli ilaç kullanması gerekiyordu. Giderken ilaçlarını da yanına almamış. Nerede, ne durumda bilmiyoruz, çok merak ediyoruz, çok üzülüyoruz. Lütfen bize yardım edin. Buradan eşime seslenmek istiyorum. Neredeysen lütfen hemen çık gel. Yetkililere ve vatandaşlara da sesleniyorum. Lütfen bize yardım edin. Eşimi bulun" ifadelerini kullandı.

"Evimizin yakınlarındaki ormanlık alanda kaybolmuş olabilir"

Eşinin evlerine yakın olan ormanlık alanda kaybolmuş olabileceğini belirten çaresiz eş, "Evimizin yakınlarında büyük bir ormanlık alan var. Daha önce de oraya gitmişti ve bulunmak için yangın çıkarmıştı, sonrasında da bulmuştuk. Bu sefer 6 gündür kayıp ve hiçbir iz yok. Oraya gitmiş olabileceğini düşüyoruz. Yetkililerin o bölgeyi aramalarını istiyoruz. Biz kendi çabamızla o bölgeye baktık ama sonuç alamadık. Ben tekrar oradan şüpheleniyorum. Lütfen oraya iyice baksınlar. Bölgeyi gören kameralara baksınlar, telefon sinyallerine baksınlar, eşimi bulmak için bize yardım etsinler. Kaybolduğunda 2 gün telefonu açıktı sonrasında kapandı. Lütfen eşimi, çocuklarımın babasını bulun. Perişan haldeyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP