Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde şüpheli 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 216 gram metamfetamin ve 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa