Haberler

Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı

Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 4 ruhsatsız tüfek ile 216 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli yakalanarak yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 adet ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde şüpheli 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 216 gram metamfetamin ve 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor