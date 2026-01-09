Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı

Gaziantep'te polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 adet ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde şüpheli 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 216 gram metamfetamin ve 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP