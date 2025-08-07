Gaziantep'te 4 Kardeşe Ait Bahçede 825 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma, 4 kardeşe ait bir evin bahçesinde 825 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, iki kardeş tutuklandı.

Gaziantep'te 4 kardeşe ait bir evin bahçesinde 825 kök kenevir ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nizip ilçesinde 4 kardeşe ait bir evin bahçesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Dört kardeşe ait belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekiplerin aramaları sonucunda 825 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Evinin bahçesinde yasadışı ekim yapan M.A. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan M.A. ve H.A. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
