Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Gaziantep'te 2 işçi servisi, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi İpekyolu üzeri adliye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyir halinde olan M.G. idaresindeki 27 JH 786 plakalı işçi servisi, S.B. idaresindeki 27 S 5064 plakalı işçi servisi, S.F. idaresindeki 27 AUS 397 plakalı hafif ticari araç ve B.Ç. idaresindeki 01 AOA 918 plakalı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen yoldaki trafik akışı ise kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP