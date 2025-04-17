Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgasının son firarisi yakalandı

Sahte kimlikle Edirne sınırından yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü 6 yıl önceki muhtarlık kavgasına ilişkin C.O. isimli firari son zanlı, Edirne sınırından yurt dışına kaçmak üzereyken jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan zanlı, cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle, 3 kardeşin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin yargılandığı davada 16 yıl hapis cezası alan ve firari olan C.O. isimli şahsın yakalanması için özel ekip kuruldu. Yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu, firari C.O isimli zanlının sahte kimlik kullandığı ve yasadışı yollarla Edirne ilinden yurtdışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.

Gaziantep ve Edirne jandarmanın ortak operasyonuyla firari zanlı yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bağlı ekiplerin koordinesi sonucu firari şahıs C.O. 14 Nisan 2025 günü saat 22.40 sıralarında Edirne il sınırından yurtdışına çıkmak üzereyken yakalandı. Yakalanan zanlı, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Ne olmuştu

Gaziantep'te merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri esnasında çıkan silahlı kavgada muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralanmıştı. Muhtarlık kavgasına ilişkin görülen karar davasında ise 3 kardeşin katil zanlılarından C.O.'ya 3 kez müebbet hapis cezası, M.Ç.'ye 1 kez müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan C.O., M.Ç., V.O. ve M.O.'nun ise tutuklanmasına karar verilmişti.