Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

Gaziantep'te 25 yaşındaki bir genç ağaçlık alanda ölü bulundu.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 25 yaşındaki bir genç ağaçlık alanda ölü bulundu. Polis ekipleri ağaca asılı halde bulunan gencin sır ölümüne ilişkin araştırma başlattı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde Yeşil Vadi Parkı'nın üst tarafındaki ağaçlık alanda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre parkta çalışan güvenlik görevlileri bir kişinin ağaçlık alanda ağacın dalına iple asılı halde olduğunu gördü. Ağaçlık alana gelerek güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan polis ekipleri cenazenin 25 yaşındaki Ahmet D.'ye ait olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ise Ahmet D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı olayı duyarak olay yerine gelen yakınları gözyaşına boğulurken cenaze, Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri Ahmet D.'nin şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma, Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title