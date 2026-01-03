Haberler

Gaziantep'te 2025 yılında meydana gelen feci kazalar KGYS kameralarında

Gaziantep'te 2025 yılında meydana gelen feci kazalar KGYS kameralarında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılında trafik kazalarının nedenlerini açıkladı. Hız sınırlarını ihlal edenlerin en büyük paya sahip olduğu belirtilirken, KGYS kameralarına yansıyan kazalarla ilgili uyarılar yapıldı.

Gaziantep'te 2025 yılında meydana gelen kazalara ait veriler açıklanırken, yaşanan pek çok kaza ise KGYS kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili verileri paylaştı. Yapılan açıklamada kentte meydana gelen kazaların yüzde 32'sini hız sınırlarına uymamak, yüzde 19'unu dönüş kurallarına uymamak, yüzde 12'sini geçiş önceliğine uymamak, yüzde 11'ini takip mesafesini korumamak, yüzde 10'unu trafik işaret ve levhalarına uymamak, yüzde 5'ini ışık ihlali yapmak ve yüzde 11'ini ise diğer kurallara uymamanın oluşturduğu belirtildi.

Kentin farklı noktalarından meydana gelen bazı kazalar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntüleri, "Trafikte her zaman kurallara uyalım" mesajıyla paylaşan il emniyet müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

Venezuela'ya kim saldırdı? Hükümetten resmi açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını yıktı