Gaziantep'te 2025 yılında meydana gelen feci kazalar KGYS kameralarında

Gaziantep'te 2025 yılında meydana gelen kazalara ait veriler açıklanırken, yaşanan pek çok kaza ise KGYS kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili verileri paylaştı. Yapılan açıklamada kentte meydana gelen kazaların yüzde 32'sini hız sınırlarına uymamak, yüzde 19'unu dönüş kurallarına uymamak, yüzde 12'sini geçiş önceliğine uymamak, yüzde 11'ini takip mesafesini korumamak, yüzde 10'unu trafik işaret ve levhalarına uymamak, yüzde 5'ini ışık ihlali yapmak ve yüzde 11'ini ise diğer kurallara uymamanın oluşturduğu belirtildi.

Kentin farklı noktalarından meydana gelen bazı kazalar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntüleri, "Trafikte her zaman kurallara uyalım" mesajıyla paylaşan il emniyet müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - GAZİANTEP