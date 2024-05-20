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Gaziantep'te 2 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Akıllı Telefon Ele Geçirildi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 106 adet cep telefonu, 25 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinde 2 ayrı iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon TL değerinde olan gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinde A.I. ve M.G. isimli 2 farklı farklı şahsa ait işyerinde ve araca operasyon yaptı. Yürütülen titiz planlama ve fiziki teknik takip sonucu yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 106 adet cep telefonu, 25 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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