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Gaziantep'te 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Gaziantep'te yapılan operasyonda, 2 milyon TL değerinde bin 132 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi: 3 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 2 milyon TL değerinde bin 132 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şahinbey ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Aramalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan bin 132 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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