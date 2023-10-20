Gaziantep'te 121 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te durdurulan bir TIR'da yapılan aramada, 121 kilo skunk ele geçirildi. Şoför tutuklandı.

GAZİANTEP'te durdurulan TIR'da yapılan aramada, 121 kilo skunk ele geçirildi; gözaltına alınan şoför tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takip edilip, durdurulan TIR'da, eğitimli köpek ile arama yapıldı. 6 valiz içerisinde 121 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan TIR şoförünü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.