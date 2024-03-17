Gaziantep'te 10 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çember operasyonunda 11 ayrı suçtan 10 yıldır aranan 15 yıl kesinleşmiş şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çember operasyonu yaptı. Yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 10 yıldır firari durumda olan ve 11 ayrı suçtan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde bir adreste saklandığının tespit edilmesi sonucu Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından icra edilen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP