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Gaziantep'te Kaçak Cep Telefonu ve Elektronik Sigara Operasyonu

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan 58 adet kaçak cep telefonu ve 37 adet elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda I.M. ve F.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te iki ayrı işyerine yönelik operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak cep telefonu ile elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yürütülen teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde iki ayrı işyerinde kaçakçılık yapıldığı tespit edildi. Söz konusu adreslere yapılan operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 nilyon 200 bin TL olan 58 adet kaçak telefon ile 37 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili I.M. ve F.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Haberler

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