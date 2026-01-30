Haberler

Gaziantep'teki feci kazaya 'U' dönüşü yapmaya çalışan tır neden olmuş

Güncelleme:
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda yasak U dönüşü yapan tırın neden olduğu zincirleme kaza sonucunda iki kişi hayatını kaybetti, on bir kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda 2 kişinin ölümü, 11 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci kazaya, yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan tırın neden olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen otoyolda 'U' dönüşü yapmaya çalışan İbrahim Acen Baba (60) idaresindeki 79 AAF 544 plakalı tır, dönüş yapamayınca yolun ortasında kaldı. Yolun ortasında kalan araçtan inen sürücü yoğun sis ve yağışın hakim olduğu otoyolda diğer araçları uyarmaya çalıştı. Bu sırada otoyoldan gelen araçlardan biri tır sürücüsüne çarparken daha sonrasında ise kazaya 7 araç daha karıştı.

Tır ile otomobil sürücüsü öldü, 11 kişi yaralandı

Zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde tır sürücüsü İbrahim Acen Baba ile 27 HS 391 plakalı Hyundai marka otomobilde bulunan Ali İhsan Akdağ'ın (56) hayatını kaybettiği belirlendi, kazada yaralanan 11 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Nizip'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
