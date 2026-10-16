Gaziantep Nizip'te kazada yaralanan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü 8 gün sonra öldü

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra ağır yaralanan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammed Giray Sezgin, tedavi gördüğü 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Ekim 2026 akşamı Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Muhammed Giray Sezgin idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 27 BGJ 567 plakalı BMW marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

15 yaşındaki Muhammed, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Giray Sezgin, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede 8 gündür tedavisi devam eden 15 yaşındaki Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı