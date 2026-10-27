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Gaziantep İslahiye'de refüjü aşan araç karşı şeride uçup yan yattı, 4 kişi yaralandı

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Gaziantep İslahiye'de refüjü aşan araç karşı şeride uçup yan yattı, 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Gaziantep İslahiye'de refüjü aşan araç karşı şeride uçup yan yattı, 4 kişi yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iddiaya göre kontrolden çıkan aracın refüjü aşarak karşı şeride uçup yan yattığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan aracın karşı şeride uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi çevreyolu Kozdere kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye'den Nurdağı istikametine seyir halinde olan B.M.A idaresindeki 27 GC 708 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride uçtuktan sonra yan yattı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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