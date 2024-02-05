Gaziantep'te kaza sonucu şehit olan Pilot Amiri Cemil Gülen'in acı haberi ailesine ulaştı

Gaziantep'de kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Amiri Cemil Gülen acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı

-Şehit Polis'in babası Mehmet Gülen: "İyilik yapmayı severdi, ama bize iyilik yapmadan gitti. Bizi yalnız bıraktı"

ANKARA - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen acı haberi Ankara'da bulunan ailesine ulaştı. Şehit babası Mehmet Gülen, "Görevini severek yapan bir çocuktu. İyilik yapmayı severdi. Ama bize iyilik yapmadan gitti, biz yalnız bıraktı" dedi.

Dün akşam Gaziantep Nurdağı Bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı EM708 kuyruk numaralı helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in Ankara'nın Keçiören ilçesinde ailesine acı haber verildi. Şehit evi yetkililer tarafından bayraklarla süslendi. Şehit polisin babası Mehmet Güler, oğlunun görevine aşık biri olduğunu ifade ederek "Pilotluğu isteyerek severek yaptı, maalesef kaybettik. Emniyetin içinden gelme, polis kolejinden, polis akademisinden gelen biriydi. Görevini severek yapan bir çocuktu iyiliği severdi iyilik yapmayı da severdi. Ama bize iyilik yapmadan gitti, biz yalnız bıraktı" ifadelerini kullandı.

Şehit Güler'in kardeşi Metehan Güler ise, "Abim şehit oldu, üzüldük severdi kendisini, varlığı bizi mutlu ediyordu. Yokluğu da bir o kadar herhalde üzecek. Yani acımız taze ne diyeceğimi de tam bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Şehit Emniyet Amiri Cemil Gülen'in bekar olduğu öğrenildi. Şehit Emniyet Amiri Gülen'in cenaze töreni, 5 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'da Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığında yapılacak olup, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Polis Şehitliği'nde defnedilecek.