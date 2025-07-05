Gazeteci Timur Soykan Gözaltına Alındı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Timur Soykan, İstanbul'da gözaltına alındı.
Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sebebiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Timur Soykan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soykan, soruşturma kapsamında akşam saatlerinde gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa