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Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı

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Gazeteci Nevşin Mengü, kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PYD lideri Salih Müslim ile yaptığı röportajı tepkiler üzerine sildi. Hakkında resen soruşturma başlatılan Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındı. Mengü, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PYD lideri Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Nevşin Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Mengü, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde " yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. " ifadeleri yer aldı.

Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı

PROGRAMI NEDEN SİLDİĞİNİ BU SÖZLERLE AÇIKLAMIŞTI

Nevşin Mengü, Salih Müslim ile yaptığı röportajı neden sildiğini, "Malum Suriye'den yeni döndüm. Esad sonrası yeni bir dönemin hazırlıkları var. Bu yeni döneme girilirken, yabancı basına da Türkiye ile konuşmak istediğini söyleyen Salih Müslim'in değerlendirmesini almak istedim. Ancak TCK uyarınca bu röportajın suç ve suçluyu övmek kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim." sözleriyle açıklamıştı.

Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıVEFA:

Nevşin Mengü layıkıyla, hakkını vererek gazetecilik görevini yapmış. Yargıyı iktidarın sopası olarak kullana kullana memlekette doğru dürüst adam bırakmadınız. Ya biat et ya çek git diye diye ülke batacak. Allah müstehakkınızı versin, ne diyeyim!....

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Haber YorumlarıG Ergün:

bi ara kırmızı bültenle aponun terörist kardeşi de TRT de röportaj vermişti sanırım

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Haber YorumlarıPerwer:

Bir zamanlar Salih Müslim için kırmızı halılar serilmişti Türkiye’de. Hayırdır?

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Haber YorumlarıArarat Arat:

eee bahçeli apoyu serbest bırakalım diyor kimse birşey demiyor

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Haber YorumlarıJY:

YAZIK YAZIK GÜZELİM ÜLKEDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KALMAMIŞ.

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Netanyahuyuda kırmızı bültenle arıyormusunuz.

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Haber YorumlarıVakkas Şahan:

Ya siz bu adımı kırmızı halılarda davet etmedinizmi

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Haber YorumlarıM. B.:

Atın içeriye

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Haber YorumlarıJY:

BAŞINI DİK TUT NEVŞİN MENGÜ MİLYONLAR YANINDAYIZ.

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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

FONşin FONgü

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