Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Savcılığın sevk yazısında, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği, Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak maddi menfaat sağladığı iddia edildi.

  • Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı.
  • Şüphelilere 'uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' gibi suçlar yöneltildi.
  • Diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MEHMET AKİF ERSOY GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.

ERSOY VE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ersoy, Manaz, Tetik ve Gülan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI SONRASI CİNSEL İLİŞKİ"

Öte yandan Savcılık tarafından sulh ceza hakimliğine gönderilen yazıda, dosyada yer alan gizli tanık beyanları, bilgi sahibi ifade ve şüpheli savunmalarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Gizli tanık ifadelerinde geçen kişi, konum ve eylemlerle, şüphelilerin beyanlarında yer alan kişi ve buluşma noktalarının örtüştüğü, şüphelilerin "suçtan kurtulmaya yönelik" savunma yaptıkları ifade edildi. Talep yazısında, şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

"ERSOY, KADINLARI İLİŞKİYE SOKARAK MADDİ MENFAAT SAĞLADI"

Ayrıca, şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine "sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı" ileri sürüldü.

Savcılık, Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan'ın söz konusu suçları "fikir ve eylem birliği" içerisinde, iştirak halinde işlediklerinin anlaşıldığını belirtti. Yazıda, şüpheliler hakkında "üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu", soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve şüphelilerin serbest kalmaları halinde delillere tesir edebilecekleri değerlendirmesine yer verildi.

Bu gerekçelerle, şüphelilerin üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kanunda öngörülen ceza miktarlarının üst sınırı dikkate alınarak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmaları talep edildi.

Kaynak: ANKA

Turan Yiğittekin
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Ersoy:

abi inanamıyorum bu Mehmet Akif nasıl bu duruma düşer

Haber YorumlarıSait Paşa:

Uyuşturucu kullanımı maalesef medya ve eğlence sektöründe yaygındır.

Haber Yorumlarıorhan duz:

Neyi inanmıyorsun daha neler neler var çıkar ortaya . TV de gördüklerim mümin mi sanıyorsun rambo

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

bu adam dahi kullandıysa ,daha kimler kullanıyor bilmek dahi istemem !

Haber Yorumlarıorhan duz:

Şaşırmadım. Yüzünde nur yok

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
