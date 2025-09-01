Gazeteci C.T. 'Gerçeğe aykırı bilgi yayma' suçlamasıyla gözaltına alındı

Gazeteci C.T. 'Gerçeğe aykırı bilgi yayma' suçlamasıyla gözaltına alındı
Nevşehir'de gazetecilik yapan C.T., haraç listesi iddialarını yayımladığı için gözaltına alındı. C.T., kamu barışını bozmaya elverişli şekilde gerçeğe aykırı bilgi yaymakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında evinde ve işyerinde arama yapıldı.

Nevşehir'de gazetecilik yapan C.T.; 'Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak gerekçesiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

C.T., Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı internet sitesinde; 'Nevşehir'de haraç listesi' başlıklı haberde yer alan iddialar nedeniyle gözaltına alındı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla C.T. hakkında; 'Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak gerekçesi ile, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. C.T. haberinde; "Nevşehir'de iş dünyasını sarsan ciddi bir iddia gündeme geldi. İş insanlarının çeklerini ödeyemediği, fabrikaların işçi maaşlarını yetiştirmekte zorlandığı bu günlerde, kentin bazı bürokratlarının ellerinde listelerle dolaşarak para topladığı öne sürüldü" iddiasında bulundu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan C.T.'nin ev ve iş yerinde de arama yapıldı. Bazı dijital materyallere de el konuldu.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen C.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
