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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Ordu’dan Şanlıurfa’ya otomobil almak için gelen 29 yaşındaki genç öldü, 3 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Ordu'dan Şanlıurfa'ya otomobil almak için gelen 29 yaşındaki genç öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Koçören Mahallesi mevkisinde bulunan D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver Arslan yönetimindeki 63 ACR 581 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa istikametinden Suruç yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Emre Kotan idaresindeki 41 BFN 894 plakalı araç ve plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 29 yaşındaki Emre Kotan hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri, zincirleme kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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