Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya saldıran şüpheli tutuklandı
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bir alışveriş merkezinde yumruklu saldırıya uğradı. Olaydan sonra yakalanan şüpheli Yusuf Y., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Galatasaraylı futbolcusu Lucas Torreira, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinde Yusuf Y. adlı kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Torreira'nın olayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştı. Yusuf Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı