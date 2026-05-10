Şampiyonluk konvoyundan ayrılan alkollü otomobil sürücüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sonrası konvoydan ayrılan otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsünün, 137 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sonrası konvoydan ayrılan A.Ç.'nin kullandığı 01 RE 781 plakalı otomobil, kurye A.K.'nin kullandığı 01 AAF 907 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.K., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kazaya karışan otomobil sürücüsü A.Ç.'yi gözaltına aldı. A.Ç.'nin yapılan kontrollerde 137 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

