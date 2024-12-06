Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama

 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Rusya bunu dediyse durum vahim! Acil çağrı yaptılar
MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe

Esad'ın kirli planı MİT'i harekete geçirdi! Serhat Özmen yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti! Görüntüler kan dondurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Galata Kulesi'ne çıkan 19 yaşındaki genç, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken düşme anına ait görüntüler kan dondurdu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saat 15.00 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. Galata Kulesi'ni gezmek için çıkan bir kişi dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti! Görüntüler kan dondurdu

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk kontrollerinde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Galata Kulesi'nden düşen kişinin Emre K. (19) olduğu tespit edildi.

Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti! Görüntüler kan dondurdu

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Emre K'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti! Görüntüler kan dondurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunup topa tuttu
img

Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmadı
img

6 trilyon fit küplük doğal gaz rezervi bulundu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Artık intihar yerine dengesini kaybetti düştü demeye başladılar millet ekonomiden dolayı intihar ediyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 7 Aralık Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 7 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Altındağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 86. bölüm SON BÖLÜM izle 6 Aralık Cuma! Esenler'de öldürülen kıraathane sahibi kim, neden öldürüldü? Arka Sokaklar 694. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.