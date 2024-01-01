Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa saldırdılar

Yeni yılın ilk sabahında binlerce kişi sabah namazının ardından şehitler ve Filistin için tarihi bir yürüyüş gerçekleştirildi. Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonu Galata Köprüsü'nde son buldu. Yürüyüş sonrası evine dönen vatandaşlardan biri yolda 2 kişinin saldırısına uğradı.

250 BİN KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde 250 bin kişi bir araya geldi. Programda isimleri tek tek anılan şehitlerimizle Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Konuşmaların gerçekleştirildiği etkinlik öğle saatlerinde sona erdi.

"ARAP SEVİCİSİN" DİYEREK YUMRUK ATTI

Kalabalık olaysız bir şekilde dağılırken, Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşten dönen bir vatandaş, "Sen Arap sevicisin" diyen 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken diğeri yakalanarak gözaltına alındı. Darptan sonra yaşananlar ise kameralar tarafından kayıt altına alındı.