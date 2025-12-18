Haberler

Gain Medya operasyonunda 3 kişi için tutuklama talebi

Güncelleme:
Gain Medya A.Ş. soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Selahattin Aydın, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan tutuklama talebiyle, sunucu Okan Karacan ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

  • Gain Medya operasyonunda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
  • Gain Medya'ya yasadışı bahis operasyonu düzenlendi ve şirketlere TMSF kayyım atandı.
  • Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve suçtan kaynaklanan gelirle elde edilen mallara el konuldu.

GAİN MEDYA'YA OPERASYON

Dijital içerik platformu Gain Medya A.Ş.'ye dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Selahattin Aydın, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan'ın da bulunduğu 4 şüphelinin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan'ın da sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan 4 şüpheliden Selahattin Aydın, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan tutuklama talebiyle, sunucu Okan Karacan ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Heisenberg:

devlet para bulamayınca böyle teker teker el koymalar meşrulaşmaya başladı

title