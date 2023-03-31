Gabonlu öğrencinin cenazesi, ailesi almadığı için bekletiliyor

Filyos Çayı kenarında cesedi bulunan Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesinin, ailesi almadığı için bekletildiği öğrenildi.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği eğitimi için 3 ay önce Karabük'e gelen Ibouanga'dan 25 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren kız kardeşinden haber alamayan Orphe Moise, polise ihbarda bulundu. Pazar günü tren makinistinin Yeşilköy mevkisinde Filyos Çayı kenarında bir ceset gördüğü ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, siyahi bir kıza ait cesedi Karabük Eğitim ve Araştırması Hastanesi morguna kaldırdı. Yapılan incelemenin ardından cesedin Ibouanga'ya ait olduğunu belirledi.

Karabük Cumhuriyet Savcılığı, otopsi ön raporunda Ibouanga'nın bedeninde cinsel istismar ve herhangi bir kesici, delici alet ile ateşli silah yarasına rastlanılmadığını, ölümünün suda boğularak meydana geldiğini açıkladı.

Jandarma ekipleri cinayet dahil her türlü ihtimalin üzerinde dururken, kentteki kameralar incelemeye alınarak, genç kızın çaya nasıl düştüğü, hangi noktadan düştüğü belirlenmeye çalışılıyor. Genç kızın kıyafetleri ve vücudundan alınan örnekler detaylı araştırma için kriminal incelemeye alındı.

Ibouanga'nın doğal yollardan ölmediğini, cinayete kurban gittiğini iddia eden yakınları cenazeyi teslim almadı. Ibouanga'nın ailesi, elçilik aracılığıyla ilettiği notla, "Sır ölümün aydınlatılmasından sonra cenazeyi teslim alabileceklerini" ifade ederek, yetkililerden kendilerine açıklama yapılmasını istedi.

Ibouanga'nın cenazesinin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda uzun süre bekletilme imkanın olmadığı için eksi 18'in üzerindeki bir derin dondurucu arandığı öğrenildi. - KARABÜK