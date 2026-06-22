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Ümraniye’de silahlı saldırı cinayeti davası başladı

Ümraniye’de silahlı saldırı cinayeti davası başladı
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İstanbul Ümraniye’de 19 Mart’ta müzisyen Vahap Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun stüdyosu önünde silahlı saldırıya uğrayan Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. 7 tutuklu sanıktan Kalaycıoğlu ve annesi müebbet, diğer sanıklar ise kasten öldürme suçundan yargılanıyor.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart'ta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 10 isim sanık sıfatıyla yer aldı.

Müebbet ile yargılanıyorlar

İddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun 'kasten adam öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezaları Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda görülüyor. Sanıkların yargılanmasına başlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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