FSB, Ukrayna'nın MiG-31 Uçağını Kaçırma Planını Engelledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Askeri İstihbaratı'nın (HUR) İngiltere'nin yardımı ile Rusya'ya ait hipersonik Kinzhal füzesi ile donatılmış MiG-31 tipi savaş uçağının kaçırılmasına yönelik planlarının engellendiğini açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ve İngiltere'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tırmanışa neden olabilecek bir provokasyonunun engellendiğini öne sürdü. FSB'nin açıklamasında, "Ukrayna Askeri İstihbaratı'nın (HUR) ve İngiliz denetçilerinin hipersonik Kinzhal füzesiyle donatılmış bir süpersonik MiG-31 savaş uçağını yurtdışına kaçırmaya yönelik planları gün yüzüne çıkarılmış ve engellenmiştir. HUR, uçağın kaçırılması için Rus pilotları 3 milyon dolar teklif ederek kandırmaya çalıştı. Uçağın daha sonra NATO'nun Güneydoğu Avrupa'daki en büyük hava üssünün bulunduğu ve hava savunma sistemleri tarafından vurulabileceği Romanya'nın Constanta şehri istikametine sürülmesi planlanıyordu" denildi.

FSB Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, alınan önlemlerin söz konusu planları boşa çıkardığı belirtilerek sahte bayrak saldırısı gerçekleştirilmesi hedeflenen "geniş çaplı bir provakasyonun" önüne geçildiği aktarıldı.

Rusya devlet televizyonu, Rus pilotlara uçağın kaçırılması için para ödenmesinin yanı sıra Batılı ülkelere vatandaşlık teklifinin de sunulduğunu iddia etti.

Pilot: "Uçağımın düştüğüne ilişkin bir uydurulacağının teminatı verildi"

Bir Rus pilot, geçtiğimiz yıl kendini Sergey Lugovskiy olarak tanıtan Hollanda merkezli Bellingcat basın kuruluşunda çalışan kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı. Pilot, "Muhataplarım benimle internet üzerinden Avrupalı telefon numaraları üzerinden iletişime geçti. Bana görüntülü bir rapor hazırlanacağı ve uçağımın düştüğüne ilişkin inanılır bir hikaye uydurulacağının teminatı verildi. Uçağın Karadeniz üzerinden kaçırılması planlanıyordu. Rota tartışılırken bir Ukraynalı istihbarat subayı, Romanya hava sahasından geçildikten sonra Odessa bölgesinde bir havalimanına inilmesini önerdi" ifadelerini kullandı.

Rus ordusu misilleme saldırısı gerçekleştirdi

Gelişmenin ardından HUR'un Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovary kentindeki radyo-elektronik istihbarat merkezine ve Hmelnitskiy bölgesindeki F-16 tipi savaş uçaklarının konuşlandığı Starokonstantinov Havaalanı'na Kinzhal füzeleriyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Rusya'nın havadan fırlatılan hipersonik balistik Kinzhal füzelerinin çok yüksek hızlara ulaşabildiği ve hava savunma sistemlerinin engelleme çabalarını zorlaştıracak manevra kabiliyetine sahip olduğu biliniyor. - MOSKOVA