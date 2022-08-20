Freni patlayan tırın arasına daldı kalabalığın neden orada toplandığı ortaya çıktı

Mardin'de en az 8 kişinin can verdiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kazanın öncesinde neden kalabalığın orada olduğu da ortaya çıktı. Olayın hemen öncesinde başka bir freni patlayan tırın 2 araca çarparak takla attığı ve bu kaza sonucu 2 çocuğun öldüğü belirlendi. Olay yerine yardım etmek üzere toplanan kalabalığın arasına ise başka bir freni boşalan tır daldı.

Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan tır kalabalığın arasına dalarak en az 8 kişinin ölümüne neden oldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayın öncesinde kalabalığın neden orada toplandığı da ortaya çıktı.

ÖNCESİNDE 2 ÇOCUĞUN CAN VERDİĞİ BİR KAZA YAŞANMIŞ

Kazanın hemen öncesinde akaryakıt istasyonu hemen yakınında freni patlayan başka bir tır 2 araca çarparak takla attı. Olay sonucu 2 çocuk hayatını kaybederken, olay yerine çok sayıda kişi yardım etmek üzere yöneldi.

FRENİ PATLAYAN TIR TOPLANAN KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Toplanan kalabalığın arasına başka bir tır freni boşalmış halde hızla daldı. İlk belirlemelere göre katliam gibi kazada en az 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Ölü sayısının armasından endişe ediliyor.