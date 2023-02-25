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Freni patlayan kamyondan kurtulmak için yaptığı geri manevra kamerada

3. Sayfa Haberleri

Freni patlayan kamyondan kurtulmak için yaptığı geri manevra kameradaFeci kazada geri manevra yaparak kurtuldu RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı şantiyesinde yokuş aşağı freni patlamış şekilde gelen kamyonu fark eden sürücü yaptığı manevra ile kazadan kurtuldu.

Freni patlayan kamyondan kurtulmak için yaptığı geri manevra kamerada

-Feci kazada geri manevra yaparak kurtuldu

RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı şantiyesinde yokuş aşağı freni patlamış şekilde gelen kamyonu fark eden sürücü yaptığı manevra ile kazadan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İkizdere ilçesine bağlı Cevizli Köyünde dün saat 16.00 sıralarında bir taş ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kentte deniz dolgusu üzerine yapılacak olan Lojistik Merkezi için taş taşıyan 28 K 8833 plakalı kamyonun sürücüsü Sultan Erdem, kamyonuyla seyir halinde iken freni patladı. Freni patlayan kamyon sürücüsü Erdem, karşı yoldan gelen Murat Okumuş idaresindeki 53 ACD 791 plakalı kamyona doğru ilerlerken korna çalmaya ve farlarıyla sürücüyü uyardı. Okumuş, karşı yönden gelen sürücünün uyarısını görerek geri doğru manevra yaparak kazayı önlemiş oldu. Frenleri patlayan taş yüklü kamyon ise yamaca çarparak devrildi. Faciadan kurtulma anını ise çevrede bulunan güvenlik kamerası anbean kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İkizdere Rize 3. Sayfa Haberler

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